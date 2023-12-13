Захарова поблагодарила иностранцев, приехавших в РФ несмотря на угрозы извне

Официальный представитель МИД РФ также выразила надежду на то, что они привезут частичку российской любви своим странам и народам

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность иностранным гражданам, приехавшим в Россию, несмотря на исходящие извне угрозы.

"Спасибо вам всем, кто приехал в нашу страну сейчас в эти зимние дни, поменяв ваш привычный климат, поменяв ваше привычное расписание. Спасибо вам, кто приехал вопреки угрозам, проклятиям, шантажу, которые многие из вас испытывают на себе. Спасибо вам за эту откровенную, честную идущую от сердца любовь. Мы отплатим вам тем же, как мы делали всегда", - сказала она на сессии "Публичный диалог" в рамках Екатерининского форума.

Дипломат, обратившись к иностранным гражданам, также выразила надежду на то, что они привезут частичку российской любви своим странам, народам. "Вы сейчас здесь действительно получаете не только информацию или знания и возможность пообщаться, вы являетесь тем мостом, по которому можно пронести в ваши страны, на ваши континенты нашу любовь", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ в этой связи обратила внимание на то, какое большое количество запросов российские посольства, консульства, представительства при международных организациях "получают от людей, которые говорят о том, что хотели бы приехать в нашу страну для того, чтобы их дети получили возможность сохранять свою идентичность". "Сегодня Россия предоставляет еще и эту возможность, возможность сохранять свою идентичность", - заключила дипломат.

В Москве проходит Первый Международный Екатерининский форум-2023. Организаторами форума выступают Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России" и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной думы по международным делам. ТАСС выступает информационным партнером.