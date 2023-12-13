Ряд улиц в центре Москвы перекроют для проезда и парковки 14 декабря

В столичном дептрансе рекомендуют использовать городской транспорт для поездок по городу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Несколько улиц в центре Москвы будут закрыты для движения и парковки 14 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"14 декабря будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. С 00:01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто на: улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади", - говорится в публикации.

Также отмечается, что на улицах Ильинка и Варварка будет временно недоступна парковка.

"Планируйте маршрут заранее и обращайте внимание на знаки. Рекомендуем в течение дня использовать городской транспорт для поездок в центр - метро, МЦК, МЦД", - рекомендовали в департаменте транспорта.

© Сергей Бобылев/ ТАСС

В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате. 14 декабря глава государства в прямом эфире ответит на вопросы россиян в программе "Итоги года с Владимиром Путиным". На мероприятие приглашены как российские, так и зарубежные СМИ. Россияне уже прислали к прямой линии более 1,5 млн вопросов.