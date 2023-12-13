Макрон назвал итоговый документ COP28 важным этапом на пути отказа от ископаемого топлива

Президент Франции призвал ускориться к реализации этой декларации

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Итоговая декларация 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) стала важным этапом на пути отказа от ископаемого топлива. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Дубайское соглашение - это важный шаг. В нем говорится о том, что мир должен осуществить переход от ископаемого топлива, втрое увеличить долю возобновляемых источников энергии и признать ключевую роль атомной энергетики. Это начало и шаг к соблюдению парижского соглашения. Ускоримся!" - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В среду Конференция сторон - руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата - приняла документ о результатах первого глобального подведения итогов, который посвящен анализу прогресса по достижению целей парижского соглашения. Документ не содержит положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Вместо этого в ключевой раздел соглашения, где перечислены меры по сокращению выбросов, вошли пункты, призывающие к "переходу от ископаемого топлива в энергетических системах".