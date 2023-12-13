СФ одобрил закон об экзамене для получения охотничьего билета

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который устанавливает с 1 сентября 2025 года обязательность обучения и сдачи экзамена для получения охотничьего билета.

Действующее законодательство обязывает претендента на получение охотничьего билета под роспись ознакомиться с требованиями охотминимума, "включающими в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты, требования безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы биологии диких животных". Вместе с тем механизм проверки таких знаний российскими законами не предусмотрен.

Одобренный закон разъясняет понятие "охотничьего минимума", под которым будет пониматься набор знаний и навыков, необходимых для охоты. Гражданин, получающий охотничий билет впервые или повторно после аннулирования документа на установленных в законе основаниях, обязан пройти проверку знаний, входящих в охотминимум.

Законом предусматривается выдача охотничьего билета в электронном виде. Вместе с тем сохраняется возможность его выдачи и на бумажном носителе, если гражданин подаст соответствующее заявление. Устанавливается, что региональный орган власти в течение пяти рабочих дней должен выдать охотничий билет и внести информацию о его выдаче в государственный хозяйственный реестр.

Кроме того, устанавливаются общие требования к охотминимуму, в том числе его содержание. Предусматривается, что проверять знания охотминимума будут региональные органы власти. Они же будут утверждать перечень вопросов для такой проверки и ответы на них. При этом порядок проведения экзамена и определения ее результатов установит правительств РФ.

О государственной информсистеме

Согласно закону, будет создана государственная информационная система управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Определены цели ее создания, задачи, состав информации, порядок предоставления сведений. Нормативные правовые акты, необходимые для создания и функционирования этой информационной системы, примет правительство РФ. Кроме того, закон устанавливает требования к саморегулируемой организации охотпользователей, в том числе по подготовке граждан на знание охотминимума.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года за исключением положений о выдаче охотничьего билета в электронной форме, а также о создании, развитии и эксплуатации государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.