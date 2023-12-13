Собянин открыл флагманский центр Боткинской больницы

Мэр Москвы отметил, что флагманский центр будет работать на неотложных пациентов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр ГКБ им. С. П. Боткина в Москве и Московский урологический центр, созданный на базе 20-го корпуса больницы.

"В рамках президентского национального проекта по здравоохранению мы продолжаем активную модернизацию московской медицины. Сегодня запускаем сразу два медицинских центра, оба на территории Боткинской больницы: это флагманский центр, который будет в основном работать на пациентов, которых привозят по экстренной помощи, неотложных пациентов, что, надеюсь, радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания таких пациентов и вообще возможностей боткинской больницы. Второй проект - это урологический центр. По сути на территории Боткинской больницы не просто один центр создается, а кластер: все возможности больницы, прекрасные технологии урологического центра вместе дадут большую синергию", - сказал мэр.

Он добавил, что власти столицы несколько лет назад открыли программу по работе с роботизированными системами, которые проводят пациентам операции, и в следующем году в Москву к существующим четырем таким системам поступят еще семь. "Это будет крупнейший роботизированный центр в нашей стране, на базе Боткинской больницы, центра Логинова и ряда других больниц", - сказал он.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство семиэтажного флагманского центра ГКБ им. Боткина площадью 16,4 тыс. кв. м было начато в июне 2020 года. В медучреждении работают 795 человек - 288 врачей и 325 сотрудников среднего медицинского персонала, - большая часть из них переведена из других отделений Боткинской больницы. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые могут получить полный комплекс необходимой помощи, от диагностики до оперативного вмешательства и интенсивной терапии, в течение первых суток госпитализации. Затем - в зависимости от состояния - их либо выпишут домой, либо переведут в профильные отделения больницы для продолжения лечения.

В распоряжении врачей девять суперсовременных операционных, в том числе гибридная, ангиографическая, пять общего профиля и две малые. Новый корпус оснащен современным оборудованием, включая магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, рентген-комплекс, C-дуга, ангиограф и другое, медицинская документация ведется исключительно в электронном виде. На крыше центра организована вертолетная площадка. А машины скорой помощи могут подъезжать к корпусу по одностороннему проезду - для выгрузки пациентов оборудован отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд четырех машин.

О урологическом центре

Что касается Московского урологического центра, то он был создан на базе семиэтажного корпуса № 20, реконструкция корпуса была начата в марте 2022 года и завершена в ноябре 2023 года. По сути, на базе Боткинской больницы формируется урологический кластер, включающий отделения экстренной, плановой урологической и онкоурологической помощи, специализированное реанимационное отделение, стационар кратковременного пребывания и консультативно-диагностическое отделение. Центр рассчитан на 174 койки, оборудовано семь операционных, в том числе роботизированные, мощность корпуса позволяет проводить до 17 тыс. урологических операций в год. Помимо лечения пациентов специалисты Московского урологического центра будут заниматься научно-исследовательской работой.

На сегодняшний день флагманские центры введены в эксплуатацию в ГКБ им. Вересаева, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Филатова и ГКБ им. Боткина. Всего они появятся в шести городских стационарах.