В Москве наградили победителей конкурса разработчиков ПО для поиска потерявшихся людей

Победителем стала команда KurAI из Уфы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Организаторы технологического конкурса Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great "Экстренный поиск" огласили имена победителей, разработавших лучшие программные комплексы для поиска потерявшихся людей с помощью беспилотников. Церемония награждения прошла в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

Помимо фонда, в число инициаторов технологического конкурса вошли поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и Московский физико-технический институт (МФТИ). Финалистами состязания стали 12 команд.

"Конкурс направлен на создание и отработку на практике программно-аппаратного решения, предназначенного для поиска потерявшихся людей с помощью беспилотников в разной природной среде. Победителем стала команда KurAI из Уфы, забравшая денежный приз - 100 млн рублей", - уточнили в организации.

Согласно условиям конкурса, участники должны были найти с помощью нейросети собственной разработки не менее 80% объектов поиска, в качестве которых выступали люди. Для обучения ИИ-систем использовалась база данных (датасет), содержащая более 64 тысяч изображений людей в природной среде.

"Несмотря на то что мы стали единственной командой, которая не просто перешагнула технологический барьер, а "перевыполнила" его, найдя с помощью собственной нейросети 89%, или 16 из 18 людей, спрятанных в лесополосе, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и хотим улучшить результат до стопроцентного", - приводит организация слова капитана команды победителей KurAI, программиста Салима Байгильдина.

По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, которого цитирует пресс-служба Фонда поддержки проектов НТИ, технологический конкурс "Экстренный поиск" стал наглядным примером того, как высокие технологии позволяют решать важную социальную задачу. "И если мы сможем помочь хотя бы одному человеку из тех 200 тысяч, которые пропадают в стране за год, то можно с уверенностью считать, что мы не зря работали", - заключил он.

О конкурсах

Технологические конкурсы НТИ Up Great - соревнования, направленные на преодоление технологических барьеров и поиск решений для обеспечения технологического суверенитета России. Они состоят из нескольких этапов (сателлитов), которые способствуют отработке представленных решений в реальных условиях. По итогам каждого конкурса команде, выполнившей все условия и преодолевшей технологический барьер, выплачивается денежный приз. Среди направлений состязаний - разработка ИИ-помощника врача, беспилотная аэрологистика, телемедицина и другие.

По словам директора по развитию технологических конкурсов НТИ Up Great Юрия Молодых, в 2023 году в России прошли 6 технологических состязаний, в которых приняли участие 380 команд.

"В 2024 году будут запускаться новые технологические конкурсы, которые станут частью национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и будут направлены в первую очередь на улучшение ключевых параметров: увеличение автономности дрона - способности долго находиться в воздухе и далеко лететь, и [развитие применения технологий] искусственного интеллекта на борту", - сказал Молодых.