Число остающихся без света жителей Псковской области снизилось до 6 тыс.

Энергетики восстановили почти 100 линий электропередачи

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Количество жителей Псковской области, в домах которых прервалось электроснабжение из-за сильных снегопадов, снизилось более чем в 1,3 раза, сейчас в регионе без света остаются около 6 тыс. человек. Энергетики восстановили почти 100 линий электропередачи, сообщила пресс-служба "Россети Северо-Запад".

"Россети Северо-Запад" восстановили 2 тыс. км ЛЭП в Псковской области после снегопадов. В настоящее время без электроснабжения остаются около 6 тыс. жителей области. Энергетики включили 99 линий электропередачи и 1,6 тыс. трансформаторных подстанций", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за осадков и перепадов температуры на линиях электропередачи образуются так называемые ледяные "шубы". По оценке энергетиков, большая часть линий электропередачи в Псковской области построена более 50 лет назад. Проектные решения и нормативы того времени не рассчитаны на современную климатическую нагрузку. Все социально значимые объекты в настоящее время получают электроэнергию в полном объеме. Специалисты будут работать до полного восстановления сети.

"Энергетики круглосуточно обходят каждую линию электропередачи и вручную метр за метром удаляют лед с проводов. <...> Почти неделю в регионе непогода - снегопады, шквалистый ветер и колебания температуры от -10 градусов до +1 градуса. Все это время филиал "Россети Северо-Запад" в Псковской области работал в режиме повышенной готовности, с сегодняшнего дня энергетики перешли в особый режим", - говорится в сообщении.

Ранее в среду более 8 тыс. человек в регионе остались без электроснабжения из-за снегопада и оттепели. Непогода привела к отключению электричества в 658 населенных пунктах региона.