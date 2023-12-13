Мэр Омска пообещал установить мемориал погибшему на СВО вопреки отказу директора школы

Сергей Шелест подчеркнул, что директор школы и вообще руководители подведомственных мэрии учреждений не могут принимать решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение установить мемориальную доску погибшему на специальной военной операции жителю города на фасаде школы, директор которой отказал товарищам бойца в увековечивании его памяти. Об этом Шелест написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По итогам сегодняшней встречи дано поручение главе ЛАО (Ленинского административного округа - прим. ТАСС) помочь товарищам Алексея Ямщикова в подготовке к очередной топонимической комиссии и проследить, чтобы все было сделано, как положено. Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Считаю это нашим святым долгом", - написал мэр.

Он подчеркнул, что директор школы и вообще руководители подведомственных мэрии учреждений не могут принимать решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях. "Принятие таких решений - прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят", - подчеркнул Шелест.

Ранее в Telegram-канале "Русская община ZOV" двое ветеранов СВО из Омской области рассказали об отказе директора школы установить на фасаде здания мемориальную доску в память о выпускнике школы Алексее Ямщикове, который погиб на специальной военной операции и был награжден медалью "За отвагу".