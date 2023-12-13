Телеканал ТНТ Music оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Сумма штрафа составила 1 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей учредителя телеканала ТНТ Music по делу о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом рассмотрен протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) в отношении ООО "Фонбет ТВ", которой назначен штраф в размере 1 млн рублей", - сказали в суде.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Фонбет ТВ" является учредителем телеканала ТНТ Music и двух радиостанций.

Санкция ч. 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц штраф в размере до 4 млн рублей, поэтому компании, на которую составлено 4 протокола, грозит до 16 млн рублей штрафа. Также закон предусматривает административную приостановку деятельности.