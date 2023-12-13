В Армении школам передали 35 тыс. книг на русском

Всего в образовательные учреждения поступит более 53 тыс. книг

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. АНО "Русская гуманитарная миссия" передала в школы Армении 35 тыс. книг на русском языке, в том числе учебники и художественную литературу. Всего в образовательные учреждения поступит более 53 тыс. книг, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Уточняется, что 35 тыс. книг с начала недели доставлены в 17 школ Армении с русским языком обучения. Часть учебных пособий уже была передана в ноябре. В общей сложности в рамках проекта библиотечные фонды 50 столичных и региональных школ республики получат свыше 53 тыс. книг, включая учебники по разным предметам.

"Русская гуманитарная миссия" реализует проект по доставке книг по запросу с армянской стороны и инициативе Совета Федерации при поддержке Россотрудничества.