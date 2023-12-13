Более 3,5 тыс. россиян встретились с Дедом Морозом из Великого Устюга в Италии и Франции

По словам врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, в будущем эта традиция будет продолжаться

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области посетил Италию и Францию и встретился с 3,5 тыс. россиян в ходе своего новогоднего тура за рубеж, который продлится до 23 декабря, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Новогодние мероприятия с участием Деда Мороза пользуются популярностью за рубежом. В Европе с главным российским волшебником встретились более 3,5 тыс. наших земляков. Надеемся, оставшаяся часть пути пройдет так же успешно. В будущем будем продолжать эту традицию", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В Европе Дед Мороз встретился со школьниками, изучающими русский язык, зажег огни на новогодних елях в Русских домах, посетил больницы, реабилитационные центры и принял участие в предновогодних представлениях.

Так, в Риме показали новогоднюю постановку по мотивам сказки "Лягушка-путешественница". Три спектакля в Русском доме посетили около 500 детей. Волшебник прогулялся по улицам города и побывал на Народной площади, где установлена главная елка Италии.

Путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья организовано правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества при поддержке МИД РФ и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств для поддержки соотечественников, проживающих за пределами РФ. После Италии и Франции Дед Мороз побывает в Армении и Республике Беларусь. В 2022 году с российским волшебником встретились 10 тыс. человек из Италии, Сербии, Белоруссии, Казахстана и Армении.