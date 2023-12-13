Завод в Полтаве начал варить "Венское" пиво вместо "Жигулевского"

Согласно украинскому закону, производители больше не могут использовать название "Жигулевское"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пивной завод в украинской Полтаве сменил название выпускаемого на нем пива "Жигулевское" на "Венское". Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

"Еще один производитель отказался производить "Жигулевское" пиво. Теперь это Полтавский пивзавод. Вместо него - "Венское", - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография пластиковых бутылок с новым названием пива. Отмечается, что, согласно украинскому закону, производители больше не могут использовать название "Жигулевское".

Ранее сообщалось, что Одесский хлебозавод переименовал батон Потемкинский на Гетманский.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.