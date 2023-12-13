В Испании температура в декабре достигла максимума с 1942 года

Она составила 29,9 градуса Цельсия

МАДРИД, 13 декабря. /ТАСС/. Испанские метеорологи зафиксировали в городе Малага температуру 29,9 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем для декабря. Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство Испании.

"В этот вторник, 12 декабря, в Малаге температура воздуха достигла 29,9 градуса Цельсия, - проинформировало агентство на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Речь идет о самой высокой температуре, зафиксированной в декабре на материковой части Испании за все время наблюдений".

Агентство отметило, что этот показатель на 5 градусов Цельсия превышает предыдущий температурный рекорд декабря, установленный в 1942 году.

В 2021 году в Испании был зафиксирован новый летний температурный рекорд. В августе в населенном пункте Ла-Рамбла на юге страны столбик термометра достиг отметки 47,6 градуса.