Электронные визы в РФ с августа оформили 70 тыс. китайских туристов

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что сайт МИД РФ по оформлению электронных виз доступен на китайском языке

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Китайские туристы с августа оформили около 70 тыс. электронных виз в Россию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для путешествия по России с августа этого года у китайских туристов появилась возможность оформлять электронную визу. За четыре месяца такой возможностью воспользовалось почти 70 тыс. китайских туристов. Для удобства китайских граждан на официальном сайте МИД России по оформлению электронной визы запущена версия на китайском языке", - сказала она на 24-м заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшей в режиме видео-конференц-связи.

В целом вице-премьер отметила, что российско-китайские отношения "достигли высокого уровня и продолжают поступательно развиваться". В частности, по ее словам, продолжается активное сотрудничество в области высшего образования. "На постоянной основе выделяются квоты на обучение китайских студентов в российских университетах. На текущий и на следующий учебный год в рамках квоты правительства России выделено по 1 тыс. мест", - рассказала Голикова.

Кроме того, в рамках проекта Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) и Пекинского политехнического института (ППИ) обучаются более 1,8 тыс. студентов и аспирантов. В перспективе, по словам Голиковой, важными направлениями российско-китайского межвузовского взаимодействия должна стать реализация проектов по созданию Лоян-Уральского университета, Саха-Цзилиньского технологического университета и Российско-китайского минерально-сырьевого университета. Вице-премьер добавила, что 2023 год ознаменовался возобновлением очных обменов между молодежью России и Китая.

"Флагманской площадкой Китая в этом году стал Всемирный форум развития молодежи, собравший порядка 2 тыс. молодых людей из более чем 130 стран мира. В следующем году ожидаем многочисленную делегацию молодых лидеров Китая на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус", - рассказала она.

Голикова напомнила, что Россия и Китай продолжают также сотрудничать в области здравоохранения - по профилактике и лечению инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также технологиям ядерной медицины. Кроме того, страны взаимодействуют в сфере обучения медицинских кадров. Так, в 2023 году в подведомственных Минздраву России вузах обучалось более 1,1 тыс. граждан КНР, рассказала вице-премьер.