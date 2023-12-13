СМИ: в нескольких регионах ФРГ повысился риск наводнений из-за циклона "Ваня"

Как пишет портал Focus-online, в стране не прекращается дождь в сочетании с таянием снега

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Риск наводнений в некоторых регионах Германии резко увеличился из-за циклона "Ваня", который пришел со стороны Балтики и теперь движется к Москве. Об этом пишет портал Focus-online.

Циклон "Ваня", как отмечает издание, взял на себя управление погодой в Германии. После того, как весь юг страны буквально был парализован из-за сильных снегопадов, теперь идет непрекращающийся дождь. В сочетании с таянием снега это создает повышенный риск наводнений в некоторых регионах ФРГ.

Например, в южном Шварцвальде и вдоль Альп идут проливные дожди. В Альгое за 24 часа выпало от 40 до 60 литров осадков. К среде этот показатель в отдельных районах может достигнуть от 90 до 140 литров. По этой причине немецкая метеорологическая служба уже объявила красный уровень опасности в этих регионах.

На севере страны количество осадков в четверг уменьшится, циклон полностью переместится на юг. Температура воздуха не будет превышать 2-5 градусов Цельсия. На юге Германии по-прежнему ожидаются дожди.

Ранее несколько российских СМИ сообщали, что циклон "Ваня" надвигается на территорию Центрального федерального округа России. Он может принести с собой небывалые снегопады. Само название "Ваня", по некоторым оценкам, циклону дали немецкие метеорологи.