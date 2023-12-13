Пробки в Москве достигли девяти баллов

Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также большей части МКАД

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется в метель по улицам города медленно, на дорогах местами гололедица.

По данным на 17:42, движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также большей части МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском и Варшавском шоссе, нескольких других вылетных магистралях.

"Движение в городе рабочее: Каширское шоссе, проспект Маршрала Жукова, Волгоградский проспект, Московский скоростной диаметр, Ленинградское шоссе", - уточняется в Telegram-канале департамента транспорта.