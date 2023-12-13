Вузы РФ и Африки будут сотрудничать в сфере недропользования в рамках консорциума

В задачу совместных инжиниринговых центров в Африке и в Петербурге войдет в том числе поиск и разведка полезных ископаемых, оценка запасов, анализ состояния месторождений, передача российского опыта и экспертная оценка пилотных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Образовательные учреждения Африки договорились с Санкт-Петербургским горным университетом о развитии и координации сотрудничества в области образования и науки, а также о содействии развитию добывающего и перерабатывающего секторов. Консорциум "Недра Африки" подписали ректоры горного университета Владимир Литвиненко и Адмиралтейского университета Нигерии Омаджи Пол Омоджо на Международном конгрессе "Африка ищет решения".

Омаджи Пол Омоджо является президентом консорциума.

"В среду, 13 декабря, в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II был подписан договор о создании консорциума вузов "Недра Африки". <…> Стороны договорились сотрудничать по ряду направлений: образовательная деятельность <…>, совместные инжиниринговые центры, как в Африке, так и в Петербурге (с участием представителей континента)", - сообщили в пресс-службе.

В задачу совместных инжиниринговых центров в Африке и в Петербурге войдет в том числе поиск и разведка полезных ископаемых, оценка запасов, анализ состояния месторождений, передача российского опыта, экспертная оценка пилотных проектов, создание технологических цепочек, включая глубокую переработку сырья и создание товаров конечного потребления.

Участники консорциума признали, что двухуровневая система подготовки кадров не позволяет достичь ускоренного перехода от аграрной к индустриальной экономике. Для роста темпов социально-экономического развития Африки необходимо внедрять другую модель инженерного образования, считают эксперты. За основу будет взят опыт горного университета.

Также предполагается открытие в нескольких африканских государствах отделений российских вузов, где, в частности, будет преподаваться русский язык. Однако какие это могут быть вузы, а также, когда это произойдет, пока неизвестно. В консорциум вошли 130 вузов, НИИ, геологических комитетов, министерства природных ресурсов из 42 африканских стран.

О конгрессе

Международный Конгресс "Африка ищет решения" проходит в Санкт-Петербургском Горном университете императрицы Екатерины II. Со стороны Африки свое прибытие подтвердили свыше 100 руководителей ведущих вузов, представители исполнительной и законодательной власти, крупного бизнеса из более чем 25 государств, всего порядка 1 тыс. иностранных гостей. Участники конгресса обсуждают вопросы повышения экономической интеграции, разработку законов в сфере управления недропользованием с акцентом на государственное регулирование, разработку и внедрение единой системы оценки компетенций специалистов.