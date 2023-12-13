"Артек" перед Новым годом принял более 50 детей участников СВО

Поездка была организована при содействии фонда "Защитники Отечества"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Международный детский центр (МДЦ) "Артек" при содействии фонда "Защитники Отечества" и поддержке Минпросвещения РФ организовал отдых перед Новым годом для более чем 50 детей участников специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в пресс-службе "Артека".

"При содействии фонда "Защитники Отечества" на 14-ю смену в "Артек", которая стартовала 6-7 декабря, приехали более 50 детей бойцов СВО. За неделю ребята освоились и подружились со своими вожатыми и сверстниками в отряде. Каждый день они ходят в школу, посещают студии детского творчества, ходят в бассейн, участвуют в различных активностях, ездят на экскурсии по Крыму и знакомятся с территорией детского центра", - рассказали в пресс-службе.

В преддверии Нового года дети участников СВО вместе с другими воспитанниками МДЦ примут участие в марафоне творческих мастерских и игр Деда Мороза. Как уточнили в "Артеке", организация поездки стала результатом соглашения о сотрудничестве, заключенного с фондом "Защитники Отечества" в сентябре.

Основной целью государственного фонда "Защитники Отечества", созданного по поручению президента РФ Владимира Путина, является персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов.