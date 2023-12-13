Кадыров заявил, что в Чечне будут наказывать за придирки к туристам

Глава республики напомнил, что Россия является светским государством

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе начнут наказывать тех, кто придирается к внешнему виду туристов. Во время прямой линии с населением он напомнил, что Россия является светским государством.

"Туристов мы не позволим ущемлять. Наоборот, если он (житель Чечни - прим. ТАСС) гражданин, патриот своего народа, то он должен подружиться с тем, кто является гостем в его республике. Пригласить их домой, в ресторан, объяснить обычаи, традиции. По-человечески относиться к туристам. И если будет момент, что к туристам придираются, мы будем наказывать. Мы живем в светском государстве", - сказал Кадыров.

Глава республики отметил, что в случае неподобающего поведения туристов вопрос будет решаться. "Я не видел ни одного туриста, одетого неподобающе. То, что они берутся за руки или ходят в брюках, не наносит нам какого-либо ущерба", - добавил Кадыров.