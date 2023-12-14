В "Киевстаре" заявили, что хакеры провели кибератаку с помощью учетной записи сотрудника

В компании также признали, что атака пробила их защиту

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Хакеры использовали скомпрометированную учетную запись одного из работников "Киевстара" во время кибератаки на инфраструктуру оператора. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров.

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников. <...> Ведется следствие", - цитирует его агентство "Укринформ".

Ранее в "Киевстаре" сообщили о начале возобновления работы голосовой связи у абонентов оператора. В компании добавили, что специалисты работают над восстановлением передачи данных и СМС.

Масштабный сбой в сети оператора "Киевстар" произошел на Украине утром 12 декабря. Пользователи в разных городах страны сообщали об отсутствии связи и домашнего интернета, сайт компании не открывался. Позже в "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

Отключение сети оператора привело к многочисленным проблемам в работе как мобильной связи, так и доступа в интернет. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в нескольких регионах страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах.

Сеть компании охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.