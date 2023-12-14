В фестивале вятской кухни в честь 650-летия Кирова примут участие соседние регионы

Они приготовят традиционные для вятичей блюда

КИРОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Регионы - соседи Кировской области примут участие в фестивале вятской кухни в год празднования 650-летия Кирова в 2024 году. Каждый участник приготовит блюда вятской кухни, рассказал ТАСС директор автономной некоммерческой организации "Дирекция по организации 650-летия города Кирова" Алексей Чепцов.

"Фестиваль в этом году провели в первый раз, но даже не думали, что он станет так популярен. Фестиваль [вятской кухни] будет ежегодным, в 2024 году он пройдет в рамках большого межрегионального фестиваля "Город добрых соседей". У нас уникальный регион, [область граничит с] девятью регионами, и мы пригласим всех соседей, [попросим их] найти у себя в истории [блюда] вятской кухни и приготовить", - сказал Чепцов.

По его словам, в Кировской области уже вышла книга о вятской кухне, а в следующем году планируется издание еще одной книги. "Активные люди, музейные работники, краеведы сейчас ищут рецепты", - рассказал собеседник агентства.

"Самое главное, что мы поменяли знак препинания в конце фразы: "Вятская кухня есть!". Раньше там стоял знак вопроса, а теперь - знак восклицания, потому что вятская кухня появилась и вошла в обиход. Мы и сами говорим о ней, как о состоявшемся явлении, и гостям показываем", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко.

В Кирове в 2023 году по инициативе Вятской торгово-промышленной палаты впервые прошел конкурс локальной кухни "Блюдо Вятки", в котором участвовали кафе и рестораны города. Каждый участник нашел и приготовил традиционные для вятской земли блюда, а по итогам конкурса члены жюри сформировали "Вятское меню", в которое вошли гречишные блины "Березонька", блины "Вятские углы" и блины с припеком "Три лука", поданные с деревенской сметаной и рыжиками, "сморчковая губница" и "похлебка с грибными ушками", "истобенский картофельный пирог", "открытый пирог с вятским творогом, брусникой и орехами" и другие блюда. В сентябре в Кирове прошел "Фестиваль вятской кухни".

Вятская кухня на ВДНХ

Блюда вятской кухни 5 декабря в День Кировской области представили на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Шеф-повар из Кирова Алексей Еремеев приготовил губницу (грибной суп), истобенский картофельный пирог и пирог с вятским творогом и брусникой, а шеф-повар Иван Хонин предложил паштет из куриной печени с садовой вишней в глазури из свекольного сока на "подушке" из ржаного хлеба и разварную говядину с паренкой из репы и муссом из сметаны, сливок и хрена. Как рассказал шеф-повар, по легенде, отбывавший ссылку на Вятке писатель Михаил Салтыков-Щедрин любил жареную куриную печень, а с чаем - ржаной хлеб с вишневым вареньем. Иван Хонин решил совместить эти два блюда. Все блюда можно было попробовать.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.