В Москве ожидаются метель, гололедица и до 8 градусов мороза

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Облачно, снег, метель, снежные заносы, гололедица и до минус 8 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 8 до минус 6 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, ожидается сильный снег, местами метель, гололедица, снежные заносы.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области с 15:00 четверга и до 12:00 пятницы из-за порывов ветра до 17 м/с, метели, снежных заносов, гололедицы.