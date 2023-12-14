В Хабаровском крае ожидают вылета более 400 человек

Причиной стала непогода на севере региона

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Более 400 человек не могут вылететь из аэропортов Хабаровского края из-за непогоды на севере региона, сообщили в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Из-за сложных метеоусловий на севере Хабаровского края 418 пассажиров рейсов 401/402, 403/404 и 417/418 ожидают вылета из аэропортов Хабаровска, Охотска, Аяна и Чумикана", - говорится в сообщении.

Это самый продолжительный период нелетной погоды в 2023 году. Восьмой день самолеты авиакомпании находятся на стоянках хабаровского аэропорта в ожидании вылетов в Охотск, седьмой день - в Аян. Также из-за усиления ветра в Чумикане перенесены рейсы из краевого центра в районный и обратно.

Как уточнили ТАСС в авиакомпании, тех пассажиров, кому требовалось жилье, разместили в гостиницах и обеспечили питанием, однако не все запросили такую услугу.

На Хабаровский край оказывал влияние циклон, на прошлой неделе он проявлялся в центральной части и на побережье. Позднее погода испортилась на севере. В Охотском округе из-за сильной метели был введен режим ЧС. В Охотске, как сообщили агентству в авиакомпании, зафиксирован сильный боковой ветер, который не позволяет выполнить полеты по данному маршруту. В Аяне сохраняются сильные порывы ветра, местный аэродром относится к категории горного, из-за его географических особенностей полеты воздушных судов L-410 выполняются при порывах не более 15 м/с, а сейчас там отмечаются порывы свыше 25 м/с.