В Тюменской области продлили льготу по налогу на транспорт для участников СВО

Эта мера также действует для ветеранов военных действий и членов семей погибших ветеранов

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тюменской облдумы приняли региональный закон, по которому продлены льготы по налогу на транспорт для участников специальной военной операции (СВО), такая же льгота введена и для ветеранов военных действий и членов семей погибших ветеранов. Закон принят на 25-м заседании областной думы седьмого созыва, следует из трансляции.

"Законопроектом предлагается продлить срок действия льготы по освобождению от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции на налоговый период 2023 года, уплаты налога в 2024 году в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно", - сообщила председатель комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы Оксана Величко.

Сейчас в регионе предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога участников СВО только за налоговый период 2021 и 2022 годов, уплата налога происходит в 2022 и 2023 годах в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Кроме этого, законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога каждого члена семьи погибшего, умершего инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.