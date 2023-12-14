В Подмосковье возобновили действие сниженной ставки налога на работающие на газе машины

Налоговая льгота будет действовать с 2023 года до конца 2025 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили возобновление действия налоговой льготы для автомобилей, работающих на газовом топливе в размере 50% от суммы транспортного налога.

"Указанным проектом закона предлагается <…> установить налоговую льготу для владельцев транспортных средств с двигателями на газовом топливе в размере 50% от суммы транспортного налога", - сказал в ходе заседания министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков.

Он уточнил, что налоговая льгота будет действовать с 2023 года до конца 2025 года.

В пресс-службе Мособлдумы пояснили, что ранее льгота действовала до 1 января 2023 года.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, налоговая льгота может стать стимулом для приобретения автомобилей на газе или переоборудования машин газобаллонным оборудованием. "Это удешевит транспортные перевозки и поможет сэкономить средства - сжиженный газ гораздо дешевле бензина. Автомобили на газе более экологичные, чем на бензине или дизеле. <...> Поэтому в перспективе это налоговое послабление будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе", - сказал Брынцалов.