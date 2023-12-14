В Новочеркасске восстановили электроснабжение на насосных станциях после аварии

В Ростовской области 11 декабря прошел ледяной дождь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение на насосных станциях, нарушенное из-за аварии, восстановлено в городе Новочеркасске Ростовской области. Ведется запуск оборудования, написал в Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

"Город Новочеркасск. Электроснабжение на насосных станциях восстановлено. Ведется запуск оборудования", - говорится в сообщении.

Ранее глава администрации города Новочеркасска Юрий Лысенко сообщал, что жители части города продолжают оставаться без воды из-за аварийной ситуации на линии, снабжающей электричеством насосную станцию в Первомайском районе.

В ночь на 11 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области.

ГУ МЧС по региону продлевало штормовое предупреждение до середины дня 13 декабря, в настоящее время в Ростове-на-Дону, согласно сервису "Яндекс. Погода", минус 2 градуса, порывы ветра 4,9 м/с.