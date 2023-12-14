Колокольцев заявил о важности работы по выявлению фиктивной постановки на учет мигрантов

Глава МВД России обратил внимание, что в противодействии экстремистским угрозам многое зависит от качества мониторинга киберпространства и своевременной блокировки деструктивного контента

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил важность усиления работы по выявлению правонарушений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранцев. Об этом он сказал, представляя личному составу нового начальника УМВД России по Тюменской области Александра Смирнова.

"Необходимо оперативно реагировать на любые происшествия с участием иностранцев. Тема чувствительная, и мы знаем, как легко она может искусственно раскручиваться для провокации конфликтов на межнациональной основе. Важную роль в этом контексте приобретает обмен информацией между заинтересованными ведомствами. Одновременно надо сосредоточить усилия на правонарушениях, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан", - сказал министр.

Кроме того, он обратил внимание, что в противодействии экстремистским угрозам многое зависит от качества мониторинга киберпространства и своевременной блокировки деструктивного контента в мессенджерах и соцсетях. Также Колокольцев указал на актуальность реализации комплекса дополнительных мероприятий по перекрытию каналов поставки запрещенных веществ, пресечению подпольных наркопроизводств.

Колокольцев подчеркнул, что в зоне персональной ответственности вновь назначенного руководителя находятся оказание госуслуг, рассмотрение обращений граждан, укрепление служебной дисциплины. Также глава ведомства обратил внимание на ключевые аспекты противодействия экономической преступности и борьбы с коррупцией в Тюменской области. "Больше пресечено преступлений коррупционной направленности, включая факты получения взяток. Нужно и впредь сохранять наступательность. При этом в центре внимания должны находиться вопросы защиты бюджетных средств, выделяемых в том числе на реализацию национальных проектов", - подчеркнул он.