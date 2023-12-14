Журналистке Альбац грозит 50 тыс. рублей штрафа за нарушение закона об иноагентах

В суд поступил протокол в отношении главного редакторв журнала The New Times за производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Главному редактору журнала The New Times Евгении Альбац (признана в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на публикуемых ею в интернете материалах. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол в отношении Альбац Е. М., составленный по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом)", - сказали в пресс-службе. Дата заседания пока не назначена.

Альбац - главный редактор журнала The New Times, который с 2017 года выходит только в интернете. В феврале сайт издания был заблокирован по решению Генпрокуратуры после требования удалить материалы о конфликте на Украине. В конце июля 2022 года Минюст признал ее иноагентом.