В Литве сообщили о подборе места для могильника радиоактивных отходов

Министр окружающей среды страны Симонас Гентвилас отметил, что обеспокоенность Латвии преждевременна

ВИЛЬНЮС, 14 декабря. /ТАСС/. Беспокойство Латвии в связи с возможностью появления в Литве у ее границы могильника радиоактивных отходов преждевременно, так как пока место для объекта только подбирается. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявил литовский министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

"В настоящее время идет процесс выбора места. Анализируются около 80 вариантов на территории Литвы, поэтому обеспокоенность Латвии преждевременна", - сказал он.

Как отметил министр, предпочтение отдается югу Литвы. Граница с Латвией проходит по северу страны. "Характеристики грунта являются одной из главных составляющих при принятии решения. На юге благоприятных нюансов больше", - сказал Гентвилас.

В настоящее время радиоактивные отходы выводимой Литвой из эксплуатации Игналинской АЭС помещены в контейнеры, которые хранятся неподалеку от станции.

Запущенная в 1983 году Игналинская АЭС - единственная в странах Балтии атомная электростанция с реакторами РБМК чернобыльского типа - была остановлена по настоянию Евросоюза в 2009 году. До этого ни одна из стран не занималась плановым выводом из эксплуатации станций такого типа. Проект демонтажа в основном финансируется за счет средств ЕС. Срок его завершения Литва из-за сложности процесса перенесла с 2029 года на 2038 год.