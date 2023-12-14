В некоторых регионах ЦФО ожидается ветер с порывами до 20 м/с и снегопады

За сутки высота снежного покрова может увеличиться в два раза

ТАСС, 14 декабря. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и порывы ветра до 20 м/с в нескольких регионах Центрального федерального округа 15 декабря, в том числе в Брянской, Тульской, Владимирской, Липецкой, Курской областях. За сутки высота снежного покрова может увеличиться в два раза, сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и в областных управлениях МЧС.

"В период с 21:00 14 декабря до 21:00 15 декабря во Владимире и по области ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление юго-восточного ветра, местами порывы 15-18 м/с", - отметили в региональном управлении МЧС.

Штормовое предупреждение в связи со снегопадом объявлено в Курской области с 15-17 часов 14 декабря до утра 15 декабря, количество осадков составит 20-25 мм. Также неблагоприятные погодные условия ожидаются в Тульской области.

По информации Брянского ЦГМС, с 14 декабря и вплоть до утра 15 декабря на территории Брянской области пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, прогнозируется усиление ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с. "Согласно информационно-аналитическим моделям Атласа опасностей и рисков МЧС России, количественные характеристики снежного покрова на всей территории Брянской области к исходу 15 декабря увеличатся в два раза по сравнению с имеющимся данными на 13 декабря", - предупредили жителей в Брянской горадминистрации.