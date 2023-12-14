Путин рассказал об игре в шахматы и важности работы над собой

Президент России рассказал, что все время старается работать над собой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции рассказал о том, когда в последний раз играл в шахматы, и отметил важность работы над собой.

Глава государства рассказал историю, как недавно предложил "одному молодому человеку" сыграть в шахматы. По словам Путина, собеседник согласился, на что президент спросил: "Как думаешь, я выиграю?". "Он на меня посмотрел снизу вверх и говорит: "Вряд ли", - с улыбкой пересказал разговор президент.

"Но это говорит о чем? О том, что нужно постоянно работать над собой, и я постараюсь это делать", - добавил Путин.