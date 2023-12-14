В Новочеркасске восстановили прерванное из-за непогоды водоснабжение

Без воды жители оставались два дня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение части Новочеркасска Ростовской области, нарушенное из-за аварии в непогоду, восстановили, сообщил в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

"Новочеркасск. Вода поступила в сети города. Водоснабжение в штатном режиме", - написал он.

Ранее глава администрации города Новочеркасска Юрий Лысенко сообщал, что жители части города второй день остаются без воды из-за аварийной ситуации на линии, снабжающей электричеством насосную станцию в Первомайском районе, позже министр ЖКХ региона сообщил, что электроснабжение на насосных станциях удалось восстановить.

В ночь на 11 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь, в регионе повредило линии электропередачи, повалило деревья, выросло количество ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты области.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение до 16 декабря из-за гололеда и ветра до 18 м/с.