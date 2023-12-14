Большинство иностранных производителей фармпродукции продолжают поставки на рынок РФ

Минздрав также рассказал, что в РФ на настоящий момент зарегистрировали 13 препаратов для профилактики рисков дефицита лекарственной продукции

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Большинство зарубежных производителей фармацевтической продукции продолжают поставлять ее на российский рынок, логистические цепочки отлажены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Большая часть иностранных производителей фармпродукции продолжают ее поставки на российский рынок, логистические цепочки отлажены, товары ритмично поступают в аптечную и лечебную сети", - сообщили в Минздраве.

Там добавили, что в России зарегистрировали 13 препаратов. Это в том числе иммуноглобулины, противоопухолевые и гипогликемические средства. На стадии регистрации находятся еще 16 препаратов.

"Для локализации производства препаратов, не выпускаемых в настоящее время в России, на стадии фармацевтической разработки и клинических исследований находятся лекарственные препараты 46 МНН (международных непатентованных наименований - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что уход с рынка ряда фармкомпаний является проблемой, однако российская сторона не закрывает импорт. Он также добавил, что промышленность работает активно.