Пробки в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено по большей части Садового, Бульварного и Третьего транспортного колец, а также на северо-западе, западе, юге и юго-востоке МКАД

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется в метель по улицам города медленно, на дорогах местами гололедица.

По данным на 18:36, движение затруднено по большей части Садового, Бульварного и Третьего транспортного колец, а также на северо-западе, западе, юге и юго-востоке МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Ленинградском шоссе и нескольких других вылетных магистралях.