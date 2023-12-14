Поезда МЦД-4 следуют с опозданиями от графика

Движение затруднено по техническим причинам

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Интервалы движение поездов на МЦД-4 и Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) увеличены по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам затруднено движение поездов на станции Крекшино Киевского направления и МЦД-4. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для введения движения в штатный режим", - говорится в публикации.