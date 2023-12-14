Свердловскую больницу, на которую пожаловались Путину, начнут ремонтировать в 2024 году

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов также уточнил, что зарплаты медицинскому персоналу учреждения полностью выплачиваются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Приступить к ремонту помещений больницы в поселке Рефтинский Свердловской области планируют во второй половине 2024 года. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Во время прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина к нему обратился житель поселка Рефтинский, который сообщил, что зарплаты медиков "оставляют желать лучшего", большая часть ремонта в больнице была сделана еще в советское время.

"На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию, думаю, что во второй половине года мы приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений", - сказал Карлов, который прибыл в Рефтинский по поручению губернатора Евгения Куйвашева. По его словам, зарплаты медицинскому персоналу медучреждения полностью выплачиваются. "За этим мы следим очень строго", - отметил министр.

Ранее Куйвашев сообщил, что в 2022 году на капитальный ремонт поликлиники при больнице по федеральной программе было выделено 5,8 млн рублей на часть помещений. Он отметил, что Рефтинская больница недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию медпомощи, "что позволит существенно улучшить материальную часть и повысить качество оказания помощи людям".