В Курске из-за сильного снегопада на 15 декабря отменили школьные занятия

В регионе организовали работу оперативного штаба по минимизации последствий неблагоприятных погодных условий

ТАСС, 14 декабря. В Курске решили отменить занятия во всех школах города из-за непогоды 15 декабря. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Курска Игорь Куцак.

"В связи с ухудшением погодных условий завтра, 15 декабря, в школах Курска объявляется день самоподготовки. Дети остаются дома", - написал он.

Мэр Курска добавил, что в регионе под руководством губернатора Романа Старовойта создали оперативный штаб по минимизации последствий неблагоприятных погодных условий, привлекли дополнительные силы и средства строительных подрядных организаций. "Чтобы спецтехника смогла проехать, необходимо освободить магистрали и дворы от транспорта. Прошу горожан с пониманием отнестись к этому вопросу", - написал глава города.

По данным правительства Курской области, для борьбы с непогодой круглосуточно задействовали около 400 единиц техники, в том числе 270 на региональных и межрегиональных дорогах, порядка 70 на федеральных трассах, более 60 - на улицах Курска. Утром на расчистку города выйдут также сотрудники региональных министерств, администрации Курской области и города, подведомственных учреждений, такая же работа пройдет всех районах региона. "Водителей просят отказаться от использования личного транспорта и не оставлять автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать работе специалистов дорожных служб. К уборке от снега при желании могут присоединиться все неравнодушные куряне", - сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным МЧС по Курской области, в регионе с вечера 14 декабря до утра 15 декабря пройдет аномальный снегопад, за 12 часов выпадет 20-25 мм осадков.