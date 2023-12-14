В Кировской области детей-героев наградили медалями "За проявленное мужество"

Им вручили часы, книги и подарочный сертификат в магазин спортивной одежды, а также игровые приставки, наушники и сладкие подарки

КИРОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Шесть подростков из Кировской области получили медали "За проявленное мужество", сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Наградили юных кировчан медалями "За проявленное мужество". С гордостью назову их имена - Иван Чекалкин, Илья Кропотов, Никита Григорьев, Евгения Гордеева, Арсений Мазуров. Еще один наш земляк - Артем Гагаринов получил свою награду в Совете Федерации в ноябре", - написал губернатор.

Как рассказал в своем Telegram-канале сенатор от Кировской области Виктор Бондарев, региональная церемония награждения юных жителей региона, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, прошла в законодательном собрании области. "Иван Чекалкин и Илья Кропотов спасли утопавших, а Никита Григорьев, Евгения Гордеева и Арсений Мазуров помогли потушить ландшафтный пожар и предотвратить возгорание жилых домов", - рассказал Бондарев. Он отметил, что им подарили часы, книги и подарочный сертификат в магазин спортивной одежды, а также игровые приставки, наушники и сладкие подарки. "Ребята были очень довольны и счастливы, а мы были рады за них и благодарны им и их родителям, воспитавшим таких замечательных детей", - отметил Бондарев.

Проект "Дети-герои" реализуется Советом Федерации и Российским союзом спасателей с 2014 года.