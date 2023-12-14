В Московском регионе начался сильный снегопад

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, уборка ведется в усиленном круглосуточном режиме

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад, обещанный синоптиками, начался в Москве и Подмосковье. По данным корреспондентов ТАСС, находящихся в разных районах, интенсивные осадки отмечаются как в центре Москвы, так и на северо-западных, северных, юго-восточных и восточных его окраинах, а также в Московской области. Синоптики Гидрометцентра России связывают обильный снегопад с перемещением атмосферных фронтов с юго-запада европейской территории России, в том числе через столичный регион. Непогода может сопровождаться порывами юго-восточного ветра до 15-17 м/с, заносами на дорогах и гололедицей. Как ожидается, за 12 часов в регионе может выпасть до 14 мм осадков, из-за чего прирост высоты снежного покрова составит 15-20 см.

В комплексе городского хозяйства столичной мэрии заверили, что коммунальщики готовы к любой непогоде, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, за прошедшие три дня прирост снега в столице составил примерно 15 см. "Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 м 5 см, а где-то - и более 1 м 10 см, что довольно много", - сказал заммэра, которого цитирует Telegram-канал комплекса.

Он заверил, что уборка ведется в усиленном круглосуточном режиме, "задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний". "Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем, в городе созданы условия для движения транспорта и прохода пешеходов", - подчеркнул Бирюков.

Особое внимание коммунальщики уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, социальным объектам. "Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме коммунальная техника проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой", - заметили в комплексе городского хозяйства. Здесь также призвали горожан в условиях снегопадов быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности в эти периоды перенести поездки на автомобилях.

По прогнозам синоптиков, этой ночью столбики термометров в городе покажут до -9 градусов. Днем 15 декабря в столице прогнозируют от -5 до -3 градусов, по области - от -8 до -3 градусов.