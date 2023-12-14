Число жителей Псковской области, остающихся без света из-за снега, уменьшилось до 2 тыс.

По данным пресс-службы регионального правительства, наибольшее количество отключений зафиксировали в Пустошкинском, Печорском и Невельском районах

ПСКОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Число жителей Псковской области, в домах которых прервалось электроснабжение из-за сильных снегопадов, за сутки снизилось более чем в два раза. Сейчас в регионе без света остаются около 2 тыс. человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"2 тыс. жителей Псковской области остаются без электроснабжения из-за непогоды. Снег, дождь и температурные переходы через ноль приводят к повторным отключениям в регионе. Несмотря на колоссальную работу энергетиков, в отдельных муниципалитетах остаются перебои с электроснабжением", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего отключений зафиксировано в Пустошкинском, Печорском и Невельском районах региона. В каждом муниципалитете, где произошли отключения, работают бригады энергетиков.

"Очень важно передавать информацию по отключениям с конкретным адресом и телефоном для связи в единый контактный центр "Россетей". Энергетики видят отключения линий 10 кВ, однако, чтобы восстановить линию до конкретного потребителя, необходима информация непосредственно от абонента каждого населенного пункта, где имеются факты перерыва энергоснабжения", - добавляется в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минэнерго России сообщали, что около 5 тыс. человек оставались без электроснабжения в Псковской области из-за снегопада и оттепели.