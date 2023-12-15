Руководители госинформагентств стран СНГ обсудят развитие сотрудничества

В частности, речь идет о планах проведения в 2024 году международных акций, конференций и исследований для развития инфраструктуры волонтерского движения

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Участники XXX заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ) в пятницу в столице Белоруссии обсудят перспективные направления сотрудничества, а также профессионального взаимодействия в 2024 году, который в СНГ объявлен Годом волонтерского движения.

Как отмечают организаторы, в 2024 году планируется провести более 100 международных акций, конференций, исследований, которые должны способствовать развитию инфраструктуры волонтерского движения, обмену опытом среди добровольцев, расширению экологического волонтерства. Освещение этих мероприятий должно стать одним из приоритетных направлений работы информагентств. В повестке заседания также вопросы взаимодействия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники заседания обсудят практику освещения крупных мероприятий в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, других международных и региональных объединений. Планируется, что в ходе заседания состоится обмен мнениями по развитию программ журналистских обменов, проведению курсов повышения профессиональной квалификации и организации пресс-туров.

Информсовет СНГ образован в 1995 году. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Возглавляет совет гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.