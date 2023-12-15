В Приморье предупредили об аномально холодной погоде

Ожидается температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Приморском крае в ближайшую неделю, сообщается на сайте Приморского гидрометцентра.

"В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 16-23 декабря 2023 года на большей территории Приморского края будет сохраняться пониженный температурный фон с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы на 3-6 градусов. Местами в разных районах края и во Владивостоке 18-23 декабря ожидается период аномально холодной погоды, когда в течение 4-6 суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года", - говорится в предупреждении.

Уточняется, что в некоторые ночи на севере центральных районов региона местами ожидается минус 43 градусов и ниже.

В пятницу во Владивостоке идет небольшой снег, ожидается сильный ветер до 27 м/с. Согласно прогнозу, осадки закончатся во второй половине дня. Температура воздуха в городе - около минус 14 градусов.