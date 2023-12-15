В Москве ожидаются сильный снег, гололедица и до 5 градусов мороза

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 5 до 3 градусов мороза. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов, ожидается небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов, местами прогнозируется снег.

Ветер юго-восточный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в столице и области до 12:00 из-за порывов ветра до 17 м/с, метели, снежных заносов, гололедицы.