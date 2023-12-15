На юге Казахстана возобновили движение поездов

При этом в пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги" отметили, что для обеспечения безопасности на ж/д участках Жамбылской области установили ограничение скорости движения составов

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Приостановленное ранее движение некоторых пассажирских поездов в Жамбылской области на юге Казахстана, где из-за резкого похолодания и метели объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера, возобновилось. Об этом сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

"В непогоду и в условиях нулевой видимости круглосуточную борьбу со снегом ведут железнодорожники жамбылского региона. С 13 по 15 декабря убрано свыше 11 тыс. куб. м снега. Для расчистки путей задействована специальная техника. В настоящее время движение пассажирских поездов по затрудненному участку возобновлено", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для обеспечения безопасности движения на железнодорожных участках региона установлено ограничение скорости движения поездов.

В компании "Казахстанские железные дороги" создали оперативный штаб по координации движения поездов в условиях ЧС с привлечением всех причастных служб.