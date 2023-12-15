В Москве выпала одна пятая от месячной нормы осадков

За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Одна пятая часть от месячной нормы осадков выпала за минувшие сутки в Москве, в Подмосковье - треть нормы декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Циклон "Ваня" обрушился на Россию аномальными снегопадами. За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема, в Тушине - 8 мм, на Балчуге - 9 мм", - говорится в сообщении.

Тишковец отметил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Коломне (13 мм), Наро-Фоминске (15 мм) и Долгопрудном (17 мм), что составило 33% от всей климатической нормы декабря. Наибольшее количество снега метеорологи зафиксировали на юго-западе Центральной России и западе Черноземья.

"В Курской области в осадкомеры попало 81% от месячной нормы (Рыльск - 39 мм, Курчатов - 37 мм), в Орловской области (Мценск - 28 мм) - 53% от нормы декабря, в Белгородской области (Готня - 27 мм) - 57% от нормы за месяц", - добавил он.