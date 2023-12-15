Порядка 4 тыс. человек убирают снег на объектах МЖД

Также в работах задействуют 136 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Очистка инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) от снега ведется непрерывно, в работах задействовано около 4 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"Несмотря на сложные погодные условия, на Московской железной дороге обеспечивается стабильное движение поездов. Расчистка железнодорожной инфраструктуры от снега ведется в круглосуточном режиме.<...> В данное время работает 136 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин, а также порядка 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу было задействовано 94 единицы спецтехники и свыше 2 тыс. человек

Совместно с ЦППК ведется очистка пассажирской инфраструктуры.

"В случае необходимости количество техники и железнодорожников будет увеличено", - уточняется в сообщении.