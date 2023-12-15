КНДР разработала предложения для российских путешественников

Представители Пхеньяна рассказали о необходимости проработать три варианта турмаршрутов: железнодорожный, водный, а также дополнительные авиарейсы

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. КНДР разработала ряд туристических предложений для россиян, включая пляжный отдых и катание на горнолыжном курорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Корейская Народно-Демократическая Республика намерена развивать туристские связи с Приморьем и уже разработала ряд предложений для российских туроператоров. Детали нового направления сотрудничества обсудили губернатор края Олег Кожемяко и член правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Ен . <…> Участники встречи рассмотрели туристические маршруты по КНДР, предварительно сформированные корейской стороной. Приморские туроператоры поделились своим мнением о том, что будет особенно интересно приморским путешественникам и будет пользоваться у них спросом", - говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский и представители туристской отрасли двух стран. "Ким Рён Ен обозначил, что КНДР планирует приложить значительные усилия для качественного развития туристических связей с Приморьем. Одно из намерений иностранных партнеров - принять участие в отраслевых выставках и презентациях на территории края, чтобы познакомить туроператоров и жителей региона с возможностями отдыха в Северной Корее", - говорится в сообщении.

Представители КНДР обозначили необходимость организации турмаршрутов сразу тремя путями. "Первый маршрут - железнодорожный: Уссурийск - Туманган - Раджин. Что касается водного транспорта, мы хотим проложить путь из Владивостока до порта Косон через порты: Раджин, Чхончжин и Вонсан. Воздушное сообщение между Владивостоком и Пхеньяном уже есть, но компания Air Koryo, когда прибавятся туристы, сможет организовать дополнительные рейсы", - цитируют в сообщении члена правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций.

Ким Рён Ен добавил, что необходимо рассмотреть возможность рейса на полуостров Кальма - место пляжного отдыха. Косон - интересный город-порт, расположенный в Алмазных горах. Также в КНДР готовы ко встрече российских гостей на горнолыжном курорте на перевале Масик.

Кожемяко подчеркнул, что Приморский край заинтересован в реализации этих предложений. Решено проработать обсужденные темы, чтобы первые группы туристов, в том числе детские, смогли отправиться в путешествие сразу после снятия эпидемиологических ограничений. Также представители туротрасли КНДР рассмотрят вопрос о том, чтобы принять на своей территории группу туристических компаний из Приморья.