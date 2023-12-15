В Курганской области из-за аномальных холодов объявили штормовое предупреждение

16 декабря в регионе ожидают похолодание с температурой воздуха на 7 и более градусов ниже нормы

ТАСС, 15 декабря. Главное управление МЧС России по Курганской области объявило штормовое предупреждение из-за аномальных холодов 16 декабря. В регионе ожидается температура воздуха на 7 и более градусов ниже нормы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря по Курганской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более", - сообщили в ведомстве, призвав соблюдать меры пожарной безопасности.

В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также отмечают, что на дорогах области местами фиксируется гололедица. По данным центра, ночью 16 декабря местами будет до минус 29 градусов, но днем температура поднимется до 13-18 градусов ниже нуля.

По данным администрации города, 15 декабря в Кургане отменили очные занятия школьников всех смен с 1-го по 11-й класс.