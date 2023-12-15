S7 увеличит число рейсов из Новосибирска в Новокузнецк

Со 2 по 9 января и с 12 по 14 января авиакомпания будет выполнять два рейса в день, отметили в пресс-службе компании

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту рейсов из Новосибирска в Новокузнецк до двух в день, аэропорт которого в том числе принимает туристов крупного кузбасского курорта Шерегеш. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"S7 Airlines увеличит число рейсов по маршруту Новосибирск - Новокузнецк. Со 2 по 9 января, а также с 12 по 14 января авиакомпания будет выполнять два рейса в день. Новокузнецк - одно из популярных направлений для любителей активного зимнего спорта со множеством курортов, самый известный из которых - Шерегеш", - говорится в сообщении.

Дополнительный рейс будет вылетать из Новосибирска в 4:30 (00:30 мск) по местному времени и приземляться в Новокузнецке в 5:25 (01:25 мск). Обратный вылет - в 6:05 (02:05 мск), в Толмачево самолет прилетает в 7:05 (03:05 мск) утра. Время в пути составит около часа. Полеты будут проходить на самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России. Она обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачево) и Иркутске.