Кондрашов заявил, что борьба с информационными угрозами требует общих усилий СМИ СНГ

По словам гендиректора ТАСС, в агентстве с 2024 года "начнет работать очень серьезная система информационной безопасности"

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Противодействие значительно увеличившимся в последнее время информационным угрозам требует объединения информагентств СНГ. Об этом заявил председатель Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ), генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Мы еще несколько лет назад - никто, ни один из журналистов на пространстве СНГ - не подозревали, с какими вызовами мы все столкнемся спустя какое-то время. Сейчас, конечно, атаки на любую систему информационных структур наших агентств происходят в ежедневном режиме, - сказал он журналистам перед началом проходящего в Минске XXX заседания Информсовета СНГ. - Есть ли способы уберечься? Есть. Но когда мы вместе, этих способов больше".

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Кондрашов сообщил, что в ТАСС "с будущего года начнет работать очень серьезная система информационной безопасности". "Мы готовы поделиться с коллегами своими рецептами и даже своими техническими разработками. Потому что мы должны быть вместе", - сказал генеральный директор ТАСС.

"Цели и задачи у нас абсолютно одинаковые, мы должны друг друга защищать, мы должны уметь друг друга защищать. И при всем этом не идти в шлейфе информационной повестки, которую нам навязывают западные конгломераты СМИ, а заставлять их идти в своем шлейфе. Умеем ли мы? Умеем! А вместе умеем гораздо больше", - подчеркнул он.

По словам Кондрашова, "современная война роет окопы в информационном пространстве в первую очередь". "Войны уже не бывают обыкновенными, они только гибридные и только замешанные на информационной составляющей в первую очередь. Мы это все прекрасно понимаем. Надо однозначно объединять усилия. Существует огромный набор, уже сейчас в ТАСС есть такой набор технических средств, которые выявляют подделку в отношении любой информации. Выявляют вплоть до определения первого IP-адреса, откуда идет фейк, где он набирает обороты, где обрастает какими-то подробностями и через какие социальные сети уже доходит до нашей аудитории", - сказал генеральный директор агентства, отметив, что вбрасываемые Западом фейки становятся "все более и более совершенными".

"Но мы тоже не сидим сложа руки. У нас тоже появляются отличные инструменты информационной безопасности, которые позволяют это все выявлять и купировать уже в начале", - подчеркнул Кондрашов.